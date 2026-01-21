Il Napoli si prepara a chiudere una trattativa importante entro domani, dopo le decisioni prese dal Consiglio Federale straordinario riguardo al mercato. La squadra sta agendo con prontezza in risposta alle recenti comunicazioni ufficiali, per garantire la continuità del progetto sportivo. La situazione richiede rapidità e chiarezza, in un contesto caratterizzato da molteplici variabili che influenzano le tempistiche e le scelte del club.

Il Napoli ha ricevuto cattive notizie dal Consiglio Federale straordinario, organizzato per risolvere la questione legata al mercato. Alcune squadre si sono opposte e per far passare la norma serve l’unanimità. Il mercato azzurro resta a saldo zero, dunque, servono le cessioni. Noa Lang è sempre piaciuto vicino al Galatasaray e potrebbe partire nelle prossime ore, discorso diverso per Lorenzo Lucca. Lucca non ha ancora deciso: Napoli spazientito. Oramai si sa, l’attaccante del Napoli è promesso sposo del Nottingham Forest, almeno per i prossimi sei mesi. L’ex Udinese, tuttavia, continua a prendere tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lucca, il Napoli ha fretta: succederà entro domani

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Nottingham: chiusura entro domaniIl Napoli ha raggiunto un accordo con il Nottingham, con la chiusura prevista entro domani.

Napoli, sarà addio con Lucca? Il club ha preso una decisione: ecco qualeIl futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai in bilico.

Il PROBLEMA di LUCCA nel NAPOLI di CONTE | 4-3-2-1 | DAZN

