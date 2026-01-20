Il Napoli ha trovato l’accordo con il Nottingham | chiusura entro domani

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Nottingham, con la chiusura prevista entro domani. La giornata è significativa sia per le sorti sportive della squadra, impegnata nella qualificazione in Champions League, sia per le operazioni di mercato che continuano a essere una priorità per la dirigenza azzurra. Un passo importante che potrebbe influenzare il futuro del club nelle competizioni europee e nel rafforzamento della rosa.

Quella di oggi è una giornata importantissima in casa Napoli, sia in campo che fuori. Gli azzurri si giocano l'accesso alla League Phase di Champions League, ma la dirigenza lavora incessantemente sul mercato. Lucca ha le valigie in mano, ma per l'approdo al Nottingham manca ancora un dettaglio, tutt'altro che banale. Tutto fatto tra i due club, ma il giocatore non ha ancora accettato. Lucca-Nottingham, manca solo il 'si' del giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, entro domani dovrebbe arrivare la risposta definitiva di Lorenzo Lucca. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto a 35 milioni e copertura dell'ingaggio.

