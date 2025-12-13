Napoli sarà addio con Lucca? Il club ha preso una decisione | ecco quale

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai in bilico. Arrivato quest'estate con grandi aspettative, il centravanti italiano non ha ancora dimostrato il livello desiderato. La società potrebbe prendere una decisione sul suo eventuale addio, lasciando aperta la possibilità di un nuovo capitolo per il calciatore e il club partenopeo.

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è sempre più incerto. Il centravanti italiano, arrivato in estate per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, non ha ancora trovato il rendimento sperato. Con il rientro di Romelu Lukaku sempre più vicino, il minutaggio di Lucca potrebbe ulteriormente ridursi. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Il Roma, il Napoli non starebbe ancora prendendo in considerazione la sua cessione, e i rumors su un possibile prestito a Roma o Milan sembrano infondati, almeno per ora. Lucca al Napoli: un’avventura che stenta a decollare. Lorenzo Lucca è arrivato al Napoli con grandi aspettative la scorsa estate. Spazionapoli.it

Lucca Napoli, addio a gennaio? I partenopei stanno valutando una possibilità. C’è, però, un ostacolo da tenere in considerazione. Le ultime sull’attaccante - Ma prima i partenopei dovranno esercitare il diritto di riscatto Lo spazio è poco, l’incisività latita e l’ombra del rientro di ... calcionews24.com