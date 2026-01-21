Addio al sindacalista Gianni Peracchi | Credeva nel lavoro come leva di dignità

È venuto a mancare Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil, all’età di 67 anni. Figura stimata nel mondo sindacale, Peracchi è ricordato per la sua dedizione e attenzione ai bisogni dei lavoratori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento sindacale italiano.

IL LUTTO. L’ex segretario generale della Cgil è scomparso a 67 anni. Toscano: «Era empatico». Carnevali: «Valorizzava i lavoratori». Un attacco cardiaco. E Gianni Peracchi, una vita nella Cgil bergamasca, se n’è andato lunedì 19 gennaio, all’ospedale Bolognini di Seriate. Il sindacalista di Gazzaniga aveva appena compiuto 67 anni. Martedì 20 è stato ricordato da tanti che ne hanno messo in luce la natura empatica, comunicativa, e l’operato saldamente pragmatico e riformista, stringendosi al dolore dei familiari. Peracchi guidò la Funzione pubblica dal 1992 al 2000, il sindacato Pensionati dal 2008 al 2016 e fu segretario generale della Cgil di Bergamo, succedendo a Luigi Bresciani, dal 2016 al 2023. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

