Addio al sindacalista Gianni Peracchi | Credeva nel lavoro come leva di dignità
È venuto a mancare Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil, all’età di 67 anni. Figura stimata nel mondo sindacale, Peracchi è ricordato per la sua dedizione e attenzione ai bisogni dei lavoratori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento sindacale italiano.
IL LUTTO. L’ex segretario generale della Cgil è scomparso a 67 anni. Toscano: «Era empatico». Carnevali: «Valorizzava i lavoratori». Un attacco cardiaco. E Gianni Peracchi, una vita nella Cgil bergamasca, se n’è andato lunedì 19 gennaio, all’ospedale Bolognini di Seriate. Il sindacalista di Gazzaniga aveva appena compiuto 67 anni. Martedì 20 è stato ricordato da tanti che ne hanno messo in luce la natura empatica, comunicativa, e l’operato saldamente pragmatico e riformista, stringendosi al dolore dei familiari. Peracchi guidò la Funzione pubblica dal 1992 al 2000, il sindacato Pensionati dal 2008 al 2016 e fu segretario generale della Cgil di Bergamo, succedendo a Luigi Bresciani, dal 2016 al 2023. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Stroncato da un attacco cardiaco, è morto il sindacalista Gianni PeracchiGianni Peracchi, sindacalista noto nel settore, è deceduto a causa di un attacco cardiaco.
Lutto nel sindacato: addio a Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil BergamoIl mondo sindacale piange la scomparsa di Gianni Peracchi, ex segretario della Cgil Bergamo dal 2016 al 2023.
Argomenti discussi: Addio al sindacalista Gianni Peracchi: Credeva nel lavoro come leva di dignità; Lutto nel sindacato: addio a Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil Bergamo; Gazzaniga: addio allo storico sindacalista Gianni Peracchi; Se n'è andato Gianni Peracchi, ex segretario della Cgil Bergamo: il cordoglio dei sindacati e della politica.
Addio al sindacalista Gianni Peracchi: «Credeva nel lavoro come leva di dignità»L’ex segretario generale della Cgil Gianni Peracchi è scomparso a 67 anni. Carnevali: «Valorizzava i lavoratori». ecodibergamo.it
Lutto nel sindacato: addio a Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil BergamoSi è spento nella serata di lunedì 19 gennaio all'età di 67 anni all'ospedale Bolognini di Seriate dove era stato ricoverato a seguito di un arresto cardiaco. bergamonews.it
Addio a Silvio Giordanengo, a lungo sindacalista della Cisl Funzione Pubblica di Cuneo, giocatore e poi allenatore di calcio a livello provinciale. Aveva 74 anni, è morto di tumore stamane, ... - facebook.com facebook
Addio a Marco Poggi, funzionario della Cassa di risparmio e sindacalista Cisl x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.