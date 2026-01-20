Stroncato da un attacco cardiaco è morto il sindacalista Gianni Peracchi

Gianni Peracchi, sindacalista noto nel settore, è deceduto a causa di un attacco cardiaco. Nato il 12 gennaio 1956, aveva appena compiuto 67 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del lavoro e delle rappresentanze sindacali. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo impegno.

: solo pochi giorni fa, il 12 gennaio, aveva compiuto 67 anni. Si è spento all'ospedale Bolognini di Seriate, dov'era stato ricoverato a seguito della crisi miocardica. Originario di Gazzaniga, piccolo paese bergamasco

