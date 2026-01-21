Addio a Roberto Fazioli docente universitario ed ex presidente Soelia

È deceduto ieri Roberto Fazioli, docente universitario presso l’Università di Ferrara e ex presidente di Soelia. Aveva 64 anni. Professore di economia e management, Fazioli ha contribuito significativamente alla formazione accademica e al settore. Residente a Bologna, la sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo accademico e professionale.

Si è spento ieri l'altro all'età di 64 anni, il professor Roberto Fazioli, docente universitario dell' Alma Mater di Ferrara, titolare della cattedra di economia e management, residente a Bologna. Un nome noto il suo anche ad Argenta per l'aver cofondato nel lontano 2002, e in seguito amministrato da presidente dapprima l'azienda speciale multiutility municipale, nata da una costola della Farmacia Comunale. Azienda questa poi trasformata nella società quotata, partecipata al 100% dal comune di Argenta, Soelia. Un gruppo che, con i suoi circa 150 dipendenti, opera nel ramo della raccolta rifiuti, gestione cimiteri, manutenzione del verde pubblico, strade, distribuzione luce e gas, officine, ecomusei, patrimonio immobiliare tra cui il teatro.

