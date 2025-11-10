Tragedia a Ginevra trovato senza vita il docente universitario Benedetto Di Ruzza

Frosinonetoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una morte improvvisa e ancora tutta da chiarire ha colpito la comunità accademica e quella del paese natale. Il professore universitario Benedetto Di Ruzza, originario di San Giorgio e residente a Roma, è stato trovato senza vita in un albergo di Ginevra.Inutili i tentativi di tenerlo in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

