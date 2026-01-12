Bufera su Luciano Vasapollo orfano di Maduro e docente universitario chiarissimo almeno negli insulti

Luciano Vasapollo, docente universitario noto per le sue posizioni e commenti, è recentemente al centro di polemiche. Il suo modo di esprimersi, spesso diretto e senza mezzi termini, ha attirato attenzione e critiche. Nonostante la sua competenza e chiarezza, il suo stile comunicativo ha generato discussioni pubbliche, suscitando opinioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

Sebbene abbia l'eloquio e l'eleganza di Mario Brega nei film di Carlo Verdone, Luciano Vasapollo non fa la comparsa a Cinecittà. È un professore universitario de La Sapienza, in pensione, sceso in piazza a Roma per solidarizzare con Maduro e i compagni del regime venezuelano appena caduto. Luciano Vasapollo, il prof comunista immortalato mentre insulta un'esule cubana. Il video, pubblicato da quella sentina di orrori metropolitani che corrisponde al nome di Welcome to favelas, lo immortala mentre fa sfoggio del suo lessico. Si va dalla delicatissima: «Leva 'sto cazzo de telefono» alla sommessa esortazione: «La portate via sta pezza de merda?».

