A vent’anni dal debutto su Disney Channel High School Musical continua a essere uno dei fenomeni della storia della televisione per ragazzi

A vent'anni dal debutto su Disney Channel, High School Musical rimane un punto di riferimento nella cultura popolare per il pubblico giovane. La serie, che ha segnato un’epoca, è stata recentemente ricordata con un servizio speciale su People, sottolineando il suo ruolo duraturo nel panorama televisivo e il legame ancora forte con i fan di tutte le età.

A vent’anni dal debutto su Disney Channel, High School Musical continua a essere uno dei fenomeni più rilevanti della storia della televisione per ragazzi, e i protagonisti lo hanno celebrato con un servizio speciale su People. Uscito negli Stati Uniti il 20 gennaio 2006, il film diretto e coreografato da Kenny Ortega è diventato rapidamente un cult, lanciando le carriere di Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale e segnando l’immaginario pop di un’intera generazione. Un successo durato vent’anni. In un’intervista rilasciata a People, Ortega ha ricordato come la forza del progetto fosse già evidente durante le riprese della scena finale, quando cast e troupe avevano percepito di essere davanti a qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Amica.it

High School Musical 20 anni dopo, gli attori oggiVenticinque anni dopo l'uscita di High School Musical, gli attori principali sono impegnati in diversi percorsi.

One Piece, 25 anni del manga in Italia: perché continua a essere uno dei fenomeni editoriali più importanti al mondoDal suo debutto italiano nel 2001, One Piece di Eiichiro Oda ha mantenuto una posizione centrale nel panorama dei manga.

