Terza Pagina | il Commentario biblico per il XXI secolo e la collezione Lokar al Museo Sartorio

Scopri come il Commentario biblico per il XXI secolo, pubblicato dalla Terza Pagina, offre nuove prospettive di interpretazione e approfondimento. Parallelamente, la collezione Lokar al Museo Sartorio invita a un viaggio tra arte e spiritualità, unendo cultura e fede in un percorso straordinario. Due occasioni imperdibili per avvicinarsi alla ricchezza del patrimonio culturale e spirituale contemporaneo.

