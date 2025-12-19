Terza Pagina | il Commentario biblico per il XXI secolo e la collezione Lokar al Museo Sartorio
Scopri come il Commentario biblico per il XXI secolo, pubblicato dalla Terza Pagina, offre nuove prospettive di interpretazione e approfondimento. Parallelamente, la collezione Lokar al Museo Sartorio invita a un viaggio tra arte e spiritualità, unendo cultura e fede in un percorso straordinario. Due occasioni imperdibili per avvicinarsi alla ricchezza del patrimonio culturale e spirituale contemporaneo.
? TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Terza Pagina: l’ultimo libro di Fabio Bacà e il Giappone in mostra al Museo di Arti Orientali di Torino
Leggi anche: La memoria cancellata dalla tecnica: come il XXI secolo ha ribaltato il senso della storia secondo Umberto Galimberti
#TerzaPagina | La mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni” e l’ultimo romanzo di Gaetano Savatteri #cultura #olimpiadi #MilanoCortina2026 #Tg2000 @tg2000it @ComuneMI @culturamilano x.com
AL VIA “IL PRESEPE VIVENTE A MEUCCI” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MEUCCI A MATERA: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/al-via-il-presepe-vivente-a-meucci-nella-scuola-dellinfanzia-di-via-meucci-a- - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.