Chi non vorrebbe possedere una collezione così bella? In mostra al CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia Fotosintesi Fotografie dalla collezione Carla Sozzani per scoprire e godere della vista di 150 opere parte della grande collezione fotografica
Chi non vorrebbe possedere una collezione così bella? Basterebbero anche solo pochi pezzi da guardare di tanto in tanto. Quando ci si sente tristi si guarda l' Homage à Fortuny di Sarah Moon, mentre si cena ci s'incanta a guardare una pianta di Karl Blossfeldt, s'indovina il genere, s'immagina il fiore oppure, sdraiati sul divano, si sogna tra le nuvole di Alfred Stieglitz. La bellezza cura l'anima. Venezia raccontata dal Museo Correr: arte, storia e collezioni X L'arte illumina la vita, ci permette di cogliere messaggi invisibili, l'osservazione svela segreti, lo sguardo interroga, segue un percorso misterioso che arriva dentro di noi, in quel territorio selvaggio dell'emotività.
