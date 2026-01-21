A Perugia si registra un acceso confronto tra procuratori, rivelando tensioni e dinamiche complesse tra stampa, pubblici ministeri e investigatori. La vicenda coinvolge un cancelliere presente durante una perquisizione a una giornalista senza tutela, evidenziando le tensioni interne alla procura. Mentre Cantone propone l’archiviazione, Sottani si oppone, mettendo in luce le controversie in corso e le implicazioni per il sistema giudiziario locale.

Un cancelliere partecipa alla perquisizione di una giornalista senza titolo. Cantone vuole archiviare, il collega Sottani non ci sta. La temibile Triade magistrati-investigatori-giornalisti, cotta a puntino nei libri-denuncia sul Sistema di Luca Palamara e Alessandro Sallusti, pare avere avuto un ruolo nelle indagini («parallele» rispetto a quelle di Firenze) della Procura di Perugia sull’ex procuratore aggiunto del capoluogo umbro Antonella Duchini e sull’ex luogotenente del Ros Orazio Gisabella. Entrambi sono stati indagati e poi imputati a Firenze, insieme con numerosi imprenditori, accusati, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto e abuso di ufficio, e usciti indenni dal processo, nel settembre 2025, grazie ad assoluzioni e prescrizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Perugia lo scontro tra procuratori svela l’intreccio fra stampa, Pm e investigatori

