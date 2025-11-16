Scontro fra due auto allo svincolo della Perugia – Bettolle | una donna in ospedale

Corrieretoscano.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORTONA – Incidente fra due auto all’alba all’uscita di Cortona del raccordo BettollePerugia.  Due le auto coinvolte, una delle quali è finita fuori strada. All’interno una donna di 54 anni estratta dal personale dei vigili del fuoco e affidata al personale del 118: è arrivata in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena.  Sul posto sono arrivate l’auto medica, l’ambulanza della Misericordia di Cortona e i locali carabinieri, che si occuperanno della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

