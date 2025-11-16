Scontro fra due auto allo svincolo della Perugia – Bettolle | una donna in ospedale
CORTONA – Incidente fra due auto all’alba all’uscita di Cortona del raccordo Bettolle – Perugia. Due le auto coinvolte, una delle quali è finita fuori strada. All’interno una donna di 54 anni estratta dal personale dei vigili del fuoco e affidata al personale del 118: è arrivata in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono arrivate l’auto medica, l’ambulanza della Misericordia di Cortona e i locali carabinieri, che si occuperanno della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scontro frontale tra due auto a Pura: quattro feriti, nessuno apparentemente in gravi condizioni. Intervento di soccorritori e pompieri, strada chiusa temporaneamente. #Cronaca #Ticino Vai su X
++ Ultim'ora dalla Toscana - Muore nello scontro fra auto e moto - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, scontro frontale tra due auto e un furgoncino: tre vittime e diversi feriti - Un grave incidente stradale ha causato la morte di tre persone questa mattina, intorno alle 7:30, sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. affaritaliani.it scrive
Scontro tra due auto e un camion, estratta donna incinta: superstrada chiusa - Incidente sulla strada statale 613, all'altezza di Torchiarolo. Scrive brindisireport.it
Scontro tra due auto a Catanzaro, una finisce fuori strada. Feriti – FOTO - L'impatto lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano ... Da corrieredellacalabria.it