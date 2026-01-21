A New York l' ultimo saluto a Rocco Commisso

L’arrivo del feretro di Rocco Commisso alla Cattedrale di St. Patrick, sulla Fifth Avenue a New York, segna il commiato da una figura importante nel mondo degli affari e dello sport. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e rispetto, offrendo l’opportunità di ricordare il percorso e l’eredità lasciata da Commisso, tra i cittadini e gli ambienti che ha contribuito a plasmare.

AGI - L'arrivo del feretro di Rocco Commisso alla Cattedrale di St Patrick, sulla Fifth Avenue a New York. L'ultimo saluto al presidente della Fiorentina, scomparso venerdì a 76 anni. Funerale Rocco Commisso, in diretta da New York l'ultimo saluto al presidente della Fiorentina. Oggi a New York si è svolto il funerale di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Bologna Fiorentina si gioca: l'ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo. Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo. Addio a Rocco Commisso, la diretta streaming dei funerali a New York. Si celebra oggi a New York, nella cattedrale di San Patrizio, il funerale di Rocco Commisso. Il mondo del calcio, le istituzioni e l'imprenditoria si sono riuniti per rendere omaggio al presidente del ...

