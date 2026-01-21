A Kyiv più della metà delle case è senza elettricità

Il recente attacco russo alle infrastrutture energetiche di Kyiv ha causato blackout diffusi, lasciando più della metà delle abitazioni senza elettricità. L'evento ha aggravato le difficoltà quotidiane della popolazione, evidenziando la vulnerabilità del sistema energetico della capitale ucraina. La situazione rimane critica, con ripercussioni sulla vita di cittadini e servizi essenziali.

Il raid russo di martedì contro le infrastrutture energetiche di Kyiv ha lasciato gran parte della capitale ucraina al buio e al freddo. Lo ha detto mercoledì il presidente Volodymyr Zelensky in un lungo post su X, in cui ha spiegato che quasi il 60 per cento delle abitazioni è ancora senza elettricità, mentre circa 4 mila edifici risultano privi di riscaldamento. In questo momento a Kyiv ci sono tra i meno 11 e i meno 15 gradi. Il ministero dell’Interno ha allestito centri di assistenza e punti di riscaldamento, oltre alla distribuzione di pasti caldi. Ma nel post Zelensky accuse le autorità cittadine di una risposta inadeguata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ucraina: Zelensky, 'più di un milione di case a Kiev senza elettricità'In Kiev, oltre un milione di abitazioni sono attualmente prive di energia elettrica a causa delle recenti difficoltà.

