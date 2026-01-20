Ucraina | Zelensky ' più di un milione di case a Kiev senza elettricità'

In Kiev, oltre un milione di abitazioni sono attualmente prive di energia elettrica a causa delle recenti difficoltà. La situazione evidenzia le sfide energetiche affrontate dalla città, con ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini. Questo problema riflette le tensioni e le conseguenze del conflitto in corso, sottolineando l’urgenza di interventi e soluzioni a breve e lungo termine.

Kiev, 20 gen. (Adnkronos) - "Nella sola Kiev, più di un milione di case sono rimaste senza elettricità. Un numero significativo di abitazioni è rimasto senza riscaldamento, più di 4.000 condomini". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando della crisi energetica causata dai bombardamenti russi e che ha colpito la capitale. Fra gli altri edifici, anche il Parlamento ucraino è rimasto senza riscaldamento, acqua ed elettricità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'più di un milione di case a Kiev senza elettricità' Ucraina, oltre un milione di famiglie senza acqua ed elettricitàIn Ucraina, oltre un milione di famiglie si trovano senza acqua e elettricità a causa degli attacchi notturni russi contro le infrastrutture energetiche. Ucraina, Kiev: 1 milione di persone senza acqua e riscaldamentoIn Ucraina, oltre un milione di persone nella regione di Dnipropetrovsk si trovano senza acqua ed energia, mentre Odessa è ancora una volta interessata da attacchi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Stallo nei colloqui, sfumano l'incontro Trump-Zelensky a Davos e le firme sul piano di pace - Zelensky: Russia si prepara a un nuovo attacco massiccio; Zelensky: 'Russia perde almeno mille uomini al giorno'; Ucraina - Russia, le notizie di domanica 18 gennaio sulla guerra | Zelensky: Mosca prepara nuovi attacchi a infrastrutture ed energia. Donna uccisa in un attacco aereo russo a Kharkiv; Guerra Ucraina-Russia, il bilancio di Zelensky che fa tremare: news oggi. Ucraina: Zelensky, 'più di un milione di case a Kiev senza elettricità'Kiev, 20 gen. (Adnkronos) - Nella sola Kiev, più di un milione di case sono rimaste senza elettricità. Un numero significativo di abitazioni è rimasto senza riscaldamento, più di 4.000 condomini. Lo ... iltempo.it Ucraina, Zelensky: Per ora non andrò a Davos, preferisco il mio Paese a un forum economicoVolodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo viaggio al World Economic Forum di Davos rimane incerto a seguito dell'attacco russo alla rete elettrica. Il ... msn.com Money.it. . Emmanuel Macron (Francia, Presidente della Repubblica), Volodymyr Zelensky (Ucraina, Presidente della Repubblica), Bradford Smith (Microsoft, President and Vice Chairman), Satya Nadella (Microsoft, Chairman and Chief Executive Officer), Lau - facebook.com facebook Guerra Ucraina, Zelensky: “Ringrazio partner che ci aiutano a difenderci, anche Italia” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.