Ucraina massiccio attacco russo | un terzo di Kyiv senza elettricità

Massiccio attacco russo nella notte tra il 26 e il 27 dicembre a Kyiv, lasciando al freddo circa un terzo della città. A comunicarlo sono state le autorità locali, tra cui il sindaco Vitali Klitschko, citato dai media ucraini: «Non c’è elettricità in alcune zone dei quartieri sulla riva sinistra. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’elettricità», ha spiegato il primo cittadino. Il bilancio dei feriti è nel frattempo aumentato: «Al momento, otto persone sono rimaste ferite nella capitale a seguito dell’attacco nemico. Cinque di loro sono state ricoverate in ospedale», ha dichiarato Klitschko, precisando che tra le persone coinvolte figura anche un ragazzo di 16 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

