Spettacoli di fuoco animazione e tombole | tutto il weekend in centro storico

Da cesenatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Cesena, l’ultimo weekend prima dell’Epifania si presenta ricco di eventi per tutte le età. Spettacoli di fuoco, animazione e tombole animano le vie della città, offrendo occasioni di svago e convivialità. Un’opportunità per vivere il centro in modo autentico, condividendo momenti di intrattenimento e tradizione prima delle festività.

In centro storico a Cesena, l'ultimo weekend prima dell'Epifania si festeggia tra animazione, spettacoli ed eventi per grandi e piccini. Proseguono a pieno ritmo le serate con tombole e show comici promossi al Foro Annonario nell’ambito della rassegna Amarcord. Venerdì 2 gennaio sul palco salirà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

