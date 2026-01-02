Spettacoli di fuoco animazione e tombole | tutto il weekend in centro storico

Nel centro storico di Cesena, l’ultimo weekend prima dell’Epifania si presenta ricco di eventi per tutte le età. Spettacoli di fuoco, animazione e tombole animano le vie della città, offrendo occasioni di svago e convivialità. Un’opportunità per vivere il centro in modo autentico, condividendo momenti di intrattenimento e tradizione prima delle festività.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.