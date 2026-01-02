Spettacoli di fuoco animazione e tombole | tutto il weekend in centro storico
Nel centro storico di Cesena, l’ultimo weekend prima dell’Epifania si presenta ricco di eventi per tutte le età. Spettacoli di fuoco, animazione e tombole animano le vie della città, offrendo occasioni di svago e convivialità. Un’opportunità per vivere il centro in modo autentico, condividendo momenti di intrattenimento e tradizione prima delle festività.
In centro storico a Cesena, l'ultimo weekend prima dell'Epifania si festeggia tra animazione, spettacoli ed eventi per grandi e piccini. Proseguono a pieno ritmo le serate con tombole e show comici promossi al Foro Annonario nell'ambito della rassegna Amarcord. Venerdì 2 gennaio sul palco salirà.
Il 5 gennaio, in occasione del tradizionale Pignarul, Lignano Sabbiadoro accoglie residenti e visitatori con un pomeriggio dedicato alle tradizioni, tra spettacoli, musica e rituali legati al fuoco. Ore 16:00 – “Nube” Spettacolo di fuoco della Compagnia Opera Fi - facebook.com facebook
Il centro città si animerà oggi pomeriggio con spettacoli di fuoco, bolle di sapone, sculture di ghiaccio, performance acrobatiche e teatro di burattini. Location e orari x.com
