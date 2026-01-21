A che ora gioca Sinner all’Australian Open 2025 e dove vederlo | chi è Duckworth e i precedenti

Il match tra Jannik Sinner e James Duckworth all'Australian Open 2026 si svolgerà il 21 gennaio, con orario ancora da confermare. La partita sarà visibile su piattaforme ufficiali e broadcaster autorizzati. Duckworth, tennista australiano, ha già affrontato Sinner in passato, offrendo sfide equilibrate. Questa partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di Sinner nel torneo, che prosegue con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel torneo.

Melbourne, 21 gennaio 2026 - L'ostacolo fra Jannik Sinner, reduce dall'affermazione per ritiro del francese Hugo Gaston dopo due set, e il terzo turno dell'Australian Open 2026 risponde al nome di James Duckworth. Classe '92, il giocatore nato a Sydney proviene dalla vittoria al primo turno ai danni del croato Dino Prizmic, sconfitto al quinto set. Attualmente numero 88 al mondo, l'oceanico ha avuto come suo best ranking, risalente a gennaio 2022, la posizione numero 46. Durante la sua carriera, contraddistinta da 73 vittorie e 122 sconfitte, Duckworth ha disputato solamente una finale a livello Atp, nel 2021 all'Atp di Astana contro Kwon Soon-woo, con il sudcoreano che si impose con il punteggio di 7-6(6), 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

