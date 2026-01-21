Il 21 gennaio si celebra la Madonna di Altagracia, patrona della Repubblica Dominicana. La sua immagine, comparsa in un contesto insolito secoli fa, rappresenta un simbolo di fede e tradizione per il paese. In questa occasione, si approfondisce il significato storico e religioso di questa figura, evidenziando il mistero e l’importanza culturale legati alla sua apparizione.

La Madonna di Altagracia è la patrona della Repubblica Dominicana. La Vergine apparsa molti secoli fa in un luogo decisamente fuori dall’ordinario. Nostra Signora di Altagracia, o Vergine di Altagracia, è la patrona del popolo dominicano. La sua festa si celebra il 21 gennaio, quando molti devoti – provenienti non solo della Repubblica Dominicana, ma da tutta l’America Latina – si recano per omaggiarla nella basilica-cattedrale di Higüey, nella provincia di La Altagracia, sorta dove la Madonna è apparsa nel XVII secolo. La tradizione popolare lega la devozione della Madonna di Altagracia a un colono spagnolo che viveva a Higüey. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 21 gennaio, Madonna di Altagracia: il mistero dell’immagine apparsa in un luogo davvero insolito

Leggi anche: Ternana, sarà un gennaio davvero insolito: "Stop and go" continui fino a fine mese

19 gennaio, Madonna del Sangue: due testimoni vedono fuoriuscire sangue dall’immagineIl 19 gennaio, in occasione della festa della Madonna del Sangue, due testimoni hanno osservato una fuoriuscita di sangue dall'immagine della Vergine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Diocesi: Fermo, a Montegiberto e Grottazzolina, settenario della Madonna del Pianto, Regina della Pace; Campioni in pista con Marc Márquez e Francesco Bagnaia a Madonna di Campiglio; Marquez e Bagnaia a Madonna di Campiglio: la Ducati svela le nuove Desmosedici; Matera, autobus per l’ospedale anche la domenica.

Marquez e Bagnaia a Madonna di Campiglio: la Ducati svela le nuove DesmosediciA catalizzare l’interesse saranno soprattutto i due protagonisti in pista: Marc Marquez, campione del mondo in carica, e Francesco Bagnaia, due volte iridato MotoGP. La loro presenza rende l’evento ... trentotoday.it

20 gennaio, Madonna del Miracolo: la fulminante conversione dell’ebreo RatisbonneLa Madonna del Miracolo è legata alla straordinario conversione di Alphonse Ratisbonne nella chiesa romana di Sant'Andrea delle Fratte. lalucedimaria.it

Madonna di Viggiano - Basilica Santuario Regionale della Basilicata : 21 Gennaio 2024-2026: Nel secondo anniversario della sua morte, il Santuario Regionale di Viggiano ricorda con immutato affetto la figura e l’opera del carissimo don Antonio Petrone e - facebook.com facebook

20 gennaio: 184 anni fa la Madonna del Miracolo apparve ad Alfonso Ratisbonne. Una storia di fede che attraversa il tempo dalle 7.30Canale 28 -157 Sky @dibuonmattino #Tv2000 #20gennaio x.com