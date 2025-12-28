di Augusto Austeri Ultimo giorno di riposo per la squadra rossoverde, che domani alle 15 riprenderà ad allenarsi in vista della sfida con il Livorno al "Liberati" (domenica prossima 4 gennaio ore 20.30). In merito alla frequenza degli impegni e dunque della preparazione il mese di gennaio sarà molto particolare. Dopo la gara con i labronici arriveranno una "settimana corta", poi due partite in 6 giorni: Ascoli-Ternana (venerdì 9 ore 20.30) e Ternana-Potenza (mercoledì 14 ore 18) semifinale d’andata di Coppa Italia. L’insolito calendario vedrà poi le fere non scendere in campo per 9 giorni, considerando il riposo alla 3a di andata in cui avrebbero dovuto affrontare il Rimini al "Liberati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, sarà un gennaio davvero insolito: "Stop and go" continui fino a fine mese

