Ternana sarà un gennaio davvero insolito | Stop and go continui fino a fine mese
di Augusto Austeri Ultimo giorno di riposo per la squadra rossoverde, che domani alle 15 riprenderà ad allenarsi in vista della sfida con il Livorno al "Liberati" (domenica prossima 4 gennaio ore 20.30). In merito alla frequenza degli impegni e dunque della preparazione il mese di gennaio sarà molto particolare. Dopo la gara con i labronici arriveranno una "settimana corta", poi due partite in 6 giorni: Ascoli-Ternana (venerdì 9 ore 20.30) e Ternana-Potenza (mercoledì 14 ore 18) semifinale d’andata di Coppa Italia. L’insolito calendario vedrà poi le fere non scendere in campo per 9 giorni, considerando il riposo alla 3a di andata in cui avrebbero dovuto affrontare il Rimini al "Liberati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Gli occhi del #Ravenna sul centravanti Edgaras #Dubickas, che potrebbe lasciare la #Ternana a gennaio. I romagnoli però non sono l’unica società a seguire il goleador lituano. #calciomercato x.com
