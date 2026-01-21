20enne nascondeva mdma e materiali per il confezionamento in casa ad ancona scattano gli arresti domiciliari

A Ancona, un giovane di 20 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati hashish, cocaina, MDMA e una somma di denaro contante. L’indagine ha rivelato che l’uomo nascondeva materiali e droga in casa, alimentando il sospetto di attività di spaccio.

Un giovane di Ancona è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella serata di martedì 20 gennaio, ha portato al sequestro di diverse tipologie di droga e materiale per il confezionamento, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva. Droga, un arresto ad Ancona La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga Il denaro sequestrato e la misura cautelare Convalida dell'arresto Droga, un arresto ad Ancona L’intervento è avvenuto intorno alle 19 nei pressi di via Giordano Bruno, dove una pattuglia della Squadra Volanti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

