21enne sorpreso con cocaina già pronta al commercio ad Aprilia vicino Latina scattano gli arresti domiciliari

Un ragazzo di 21 anni di Pomezia è stato arrestato ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono stati sequestrati 58 grammi di cocaina già pronta per la vendita e oltre 300 euro. L’individuo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

Un arresto con sequestro di 58 grammi di cocaina: questo il risultato di un'operazione condotta dai Carabinieri ad Aprilia in provincia di Latina. Un giovane di 21 anni, residente a Pomezia, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di controlli mirati al contrasto del traffico di droga. 21enne fermato ad Aprilia La perquisizione e il sequestro della droga Le indagini e le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria La posizione dell'indagato e la fase delle indagini 21enne fermato ad Aprilia L'operazione si è svolta nella giornata di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina.

