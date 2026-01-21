«Libera, voglio essere libera. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Di uscire la sera, tornare da sola, senza la paura persino del tipo della spazzatura». Una chitarra e la voce di Giulia Mei che intona a cappella “Bandiera” insieme al cast di “2 cuori e 2 capanne”. È il modo inedito ed emozionante con cui si è conclusa la presentazione alla stampa dell'ultimo film di Massimiliano Bruno, in sala dal 22 gennaio. Il domandone La storia di Alessandra (Claudia Pandolfi) e Valerio (Edoardo Leo). Indipendente insegnante di liceo lei, rigoroso preside lui. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «2 cuori e 2 capanne», il regista Bruno: «Com'è nata la storia? La mia compagna mi ha detto: sei un maschilista inconsapevole...»

Dal 22 gennaio al cinema la commedia di Massimiliano Bruno "2 cuori e 2 capanne", con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo. Il video di Amica.itDal 22 gennaio al cinema, la commedia di Massimiliano Bruno

“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida YespicaAida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: 2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuni; ‘2 Cuori e 2 capanne’, Roma oltre il maschilismo inconsapevole; Massimiliano Bruno: Al cinema non amo apparire. Fermato dalla malattia, sono rinato con mio figlio; 2 cuori e 2 capanne, la passione e l'ascolto: la commedia sentimentale di Massimiliano Bruno.

2 cuori e 2 capanne: la recensione del film di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia PandolfiAl cinema dal 22 gennaio la nuova commedia di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo: la nostra recensione di 2 cuori e 2 capanne ... filmpost.it

2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuniMassimiliano Bruno in 2 cuori e 2 capanne dirige Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo (ottimi) in un film che rilegge i cliché contemporanei in ottica romantica, generazionale e sociale. Apprezzabile. In s ... msn.com

#EdoardoLeo e #ClaudiaPandolfi presentano a RTL 102.5 “2 CUORI E 2 CAPANNE”, il nuovo film di Massimiliano Bruno al cinema dal 22 gennaio x.com

IN PROGRAMMAZIONE AL CINEMA DI OSTIGLIA QUESTO WEEKEND. ORARI DELLE PROIEZIONI : venerdì 23 ore 21:15 Sabato 24 ore 21:15 Domenica 25 ore 16:00 - 18:30 - 21:15 Lunedì 26 ore 21:15 ( ingresso ridotto ) Trama: 2 Cuori e 2 Capanne, film - facebook.com facebook