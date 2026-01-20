Zouhair Atif il racconto dell' ex fidanzata | Mi ha mostrato il coltello insanguinato Ai funerali di Abanoub Youssef non vado lì mi odiano tutti

Zouhair Atif, ex fidanzata di Abanoub Youssef, racconta di aver visto il coltello insanguinato. Non parteciperà ai funerali del diciottenne ucciso all’Einaudi-Chiodo, poiché teme l’ostilità dei presenti. Il funerale si terrà giovedì 22 gennaio, mentre le indagini continuano a fare luce sull’accaduto e sulle dinamiche di questa tragedia.

Il funerale di Youssef Abanoub, il diciottenne ucciso con una coltellata dal compagno di scuola all'Einaudi-Chiodo Atif Zouhair, si terrà giovedì 22 gennaio nella Cattedrale di La Spezia. Alla cerimonia non sarà presente l'ex fidanzata dell'omicida, che all'Adnkronos racconta l'incubo vissuto dopo il delitto: «Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico». Domani, mercoledì 21, sarà eseguita l'autopsia sul corpo del giovane dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura. 🔗 Leggi su Leggo.it

18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza”Un giovane egiziano di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato accoltellato a La Spezia da un 19enne marocchino, Zouhair Atif.

Omicidio Abanoub Youssef, Zouhair Atif «girava sempre armato, andava fermato prima»Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è al centro delle indagini relative all’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi Chiodo di Spezia.

Argomenti discussi: La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare; Atif, studente con l'ossessione per il rivale. Era convinto che Abu corteggiasse la sua ragazza, l'sms: Ora ti sistemo io; Inseguito con il coltello e ucciso nella scuola: Non doveva postare la foto della mia fidanzata; Zouhair Atif: Non doveva scambiare le foto della mia ragazza. La lite, l’aggressione e le coltellate.

