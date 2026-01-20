Zona Wrestling Awards 2025 – Breakout Star of the Year

Il 20 gennaio 2026, nella tradizionale cerimonia di Zona Wrestling Awards 2025, viene assegnato il riconoscimento per la Breakout Star of the Year. Un premio che celebra la crescita e l’affermazione di un talento emergente nel mondo del wrestling, riconoscendo l’importanza di nuovi protagonisti che hanno saputo distinguersi nel corso dell’anno. Anche durante le festività, la redazione di Zona Wrestling continua a seguire da vicino gli sviluppi del settore.

Martedì 20 gennaio 2026, è la vigilia di Natale ma la redazione di Zona Wrestling non si ferma mai. Nuovo giorno e nuovo Award: quello per la Breakout Star of the Year. Vincerà un Rookie? Vincerà un esperto lottatore tornato a far parlare di se? O un giovane in rampa di lancio che in questo 2025 ha trovato la sua vera dimensione? Scopriamolo insieme. Buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARD – BREAKOUT STAR OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – Kyle Fletcher 2p – Je’Von Evans 1p – Bron Breakker LUCA GRANDI 3p – Ryohei Oiwa 2p – Boltin Oleg 1p – Callum Newman SIMONE SPADA 3p – Kyle Fletcher 2p – Bron Breakker 1p – Bronson Reed SERGIO 3p – Bron Breakker 2p – Je’Von Evans 1p – Stephanie Vaquer GIUSEPPE 3p – Je’Von Evans 2p – Kevin Knight 1p – Ryohei Oiwa CLAUDIO 3p – Kyle Fletcher 2p – Konoske Takeshita 1p – Sol Ruca ENRICO 3p – Kyle Fletcher 2p – Konosuke Takeshita 1p – Leon Slater VINCENZO 3p – Je’Von Evans 2p – Leon Slater 1p – Kendal Grey VALENTINA 3p – Stephanie Vaquer 2p – Joe Hendry 1p – Jacob Fatu ALDO 3p – Blake Monroe 2p – Joe Hendry 1p – Lei Ying Ling ALESSIO 3p – Kyle Fletcher 2p – Oba Femi 1p – Je’Von Evans ALVIN 3p – Darkstate 2p – Jasper Troy 1p – Tate Wilder GIROLAMO 3p – Je’Von Evans 2p – Stephanie Vaquer 1p – Ricky Saints SAVERIO 3p – Dominik Mysterio 2p – Kyle Fletcher 1p – Sol Ruca OMAR NAJA 3p – Bronson Reed 2p – Jacob Fatu 1p – Carmelo Hayes MICHELE 3p – Kevin Knight 2p – Oba Femi 1p – Stephanie Vaquer MATTEO VILLA 3p – Oba Femi 2p – Kyle Fletcher 1p – Jacy Jayne LEONARDO 3p – Je’Von Evans 2p – Nathan frazer 1p – Dominik Mysterio GIUSEMAN 3p – Leon Slater 2p – Ricky Saints 1p – Tatum Paxley MATTEO IADAROLA 3p – Stephanie Vaquer 2p – Kevin Knight 1p – Kendal Grey FRANCESCO 3p – Maxxine Dupri 2p – Naomi 1p – Stephanie Vaquer i i 2025 BREAKOUT STAR OF THE YEAR i i Anche l’anno scorso era nella classifica, ma soltanto quinto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2025 – Breakout Star of the Year

