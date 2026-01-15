Zona Wrestling Awards 2025 – Moment of the Year
Giorno numero quattro della settimana e dei nostri Award. Dopo il Tag Team, la Storyline e il Match, tocca al Moment of the Year. Ben trovati a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti all’assegnazione di un nuovo premio della nostra redazione affacciata, come già avrete visto, a 360 gradi sul mondo del Pro Wrestling. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito, per scoprire quale fra i tanti avvenimenti del 2025, ha scosso più di tutti la nostra anima di fan. Buona lettura a tutti. I i ZONA WRESTLING AWARD – MOMENT OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – John Cena’s Final Tap Out 2p – Naomi’s MITB Cash In 1p – Jey Uso’s Royal Rumble Victory LUCA GRANDI 3p – Kenny Omega’s Come Back at Dynasty 2p – Zack Sabre Jr’s Final Coronation 1p – LIJ’s Dissolution SIMONE SPADA 3p – Paul Heyman’s Turns on Roman Reigns & CM Punk 2p – John Cena’s Heel Turn 1p – Kyle O’Reilly Makes Jon Moxley Tap Out SERGIO 3p – John Cena’s Final Tap Out 2p – John Cena’s Heel Turn 1p – Seth Rollins’ MITB Cash In GIUSEPPE 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Seth Rollins’ MITB Cash In 1p – Hangamn Page’s World Title Victory CLAUDIO 3p – John Cena’s Final Tap Out 2p – Seth Rollins’ MITB Cash In 1p – Jey Uso’s Royal Rumble Victory ENRICO 3p – First Women Blood & Guts Match 2p – The Hardys vs Dudley Boys’ Last Match 1p – MJF’s World Title Victory VINCENZO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – John Cena’s Final Tap Out 1p – AJ Lee’s WWE Come Back VALENTINA 3p – Naomi’s MITB Cash In 2p – Jey Uso’s Royal Rumble Victory 1p – John Cena’s Heel Turn ALDO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – AJ Styles’ TNA Come Back 1p – Seth Rollins’ MITB Cash In ALESSIO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – John Cena’s Final Tap Out 1p – Toni Storm Defeats Mercedes Moné at All In ALVIN 3p – Channing “Stacks” Lorenzo Turns on Tony D’Angelo 2p – Tony D’Angelo’s Come Back at Deadline 1p – Brooke Jensen Is Beat Down at Battleground GIROLAMO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Paul Heyman’s Turns on Roman Reigns & CM Punk 1p – John Cena’s Final Tap Out SAVERIO 3p – Seth Rollins’ MITB Cash In 2p – Brock Lesnar’s WWE Come Back 1p – Adam Copeland Pays Tribute to John Cena OMAR NAJA 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Seth Rollins’ MITB Cash In 1p – Paul Heyman’s Turns on Roman Reigns & CM Punk MICHELE 3p – AJ Lee’s WWE Come Back 2p – John Cena’s Heel Turn 1p – Jey Uso Makes Gunther Tap Out MATTEO VILLA 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Hangman Page’s World Title Victory 1p – Naomi’s MITB Cash In LEONARDO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Hangman Page’s World Title Victory 1p – John Cena’s Intercontinental Title Victory GIUSEMAN 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Seth Rollins’ MITB Cash In 1p – Bron Breakker Turns on Seth Rollins MATTEO IADAROLA 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Hangman Page’s World Title Victory 1p – AJ Lee’s WWE Come Back FRANCESCO 3p – John Cena’s Heel Turn 2p – Paul Heyman’s Turns on Roman Reigns & CM Punk 1p – Hangman Page’s World Title Victory i i 202 5 Moment of the Year Award i i Non c’è stata storia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
