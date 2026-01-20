Zelensky | ‘andrò a Davos se pronti documenti per ‘piano di prosperità’ dell’Ucraina’

Il presidente Zelensky ha dichiarato che parteciperà a Davos se saranno pronti i documenti relativi al “piano di prosperità” dell’Ucraina e alle garanzie di sicurezza, considerandoli strumenti fondamentali per la ricostruzione postbellica. La disponibilità di questi documenti è vista come un passo essenziale per sostenere il percorso di stabilità e sviluppo del paese.

ROMA, 20 GEN – “Sia il ‘piano di prosperità’ (per la ricostruzione postbellica, ndr) che le garanzie di sicurezza sono documenti molto importanti. C’è solo l’ultimo miglio per completarli. Se i documenti saranno pronti, avremo un incontro e un viaggio” a Davos. “Se ci saranno pacchetti energetici o decisioni su difesa aerea aggiuntiva, andrò sicuramente”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky citato dai media ucraini, aggiungendo che “ora la sfida è in Ucraina” sebbene “stiano arrivando segnali dal team ucraino da Davos che hanno quasi completato il documento sulla ricostruzione. Vedremo. Per ora, sono al mio posto”, ha affermato, spiegando che la situazione energetica in Ucraina “è la priorità ora”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

