Ucraina Zelensky | Il piano di pace è pronto anche se ancora imperfetto
"Il nostro team negoziale sta tornando da Miami. Arriveranno di notte e avrò i dettagli domattina. A mio avviso, tutto il possibile per le bozze iniziali era già stato fatto. Il piano comprende 20 punti. Non tutto è ancora perfetto, ma il piano è pronto". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Ci sono garanzie di sicurezza: tra noi, gli europei e gli Stati Uniti. Un documento quadro", ha spiegato. "C'è un documento separato tra noi e gli Stati Uniti: garanzie di sicurezza bilaterali. Devono essere esaminate dal Congresso degli Stati Uniti, con alcuni dettagli e accuse che rimangono classificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Guerra in Ucraina, Meloni: Lavoriamo sul piano di pace di Trump
