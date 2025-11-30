Doppietta Lautaro gol da cannibale che porta l’Inter sullo 0-2 contro il Pisa | si fionda sul tiro-cross di Barella

di Giuseppe Colicchia e chiude i conti. Un gol da autentico rapace d’area, un istinto da cannibale che non perdona. Lautaro Martinez sente l’odore del sangue dell’avversario e azzanna la partita, chiudendo definitivamente i conti all’Arena Garibaldi. Pochi minuti dopo aver sbloccato un match complicatissimo grazie all’assist del giovane Francesco Pio Esposito, il capitano dell’ Inter ha concesso il bis, spegnendo le speranze di rimonta dei padroni di casa. L’azione del raddoppio nasce dall’iniziativa di Nicolò Barella: l’inesauribile centrocampista della Nazionale lascia partire un insidioso tiro-cross che taglia tutta l’area di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Doppietta Lautaro, gol da cannibale che porta l’Inter sullo 0-2 contro il Pisa: si fionda sul tiro-cross di Barella

