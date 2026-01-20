Zamorano avvisa l’Arsenal | Non è invincibile l’Inter può colpire

In vista della sfida europea tra Inter e Arsenal, Iván Zamorano analizza la partita, sottolineando che, seppur il team inglese mostri grande solidità, non è invincibile. Zamorano evidenzia che l’Inter ha le capacità per mettere in difficoltà l’avversario, invitando a una prestazione equilibrata e concentrata, senza sottovalutare le potenzialità di entrambe le squadre.

Vigilia europea accesa in casa Inter. A fare il punto è Iván Zamorano, che inquadra così la sfida con l’ Arsenal: “ È la squadra che ruba più l’occhio in Europa oggi, ma non è invincibile. Ha debolezze e negli ultimi match ha faticato. L’Inter può farle male, soprattutto se San Siro ti esalta”. L’ex bomber nerazzurro sottolinea poi il momento del gruppo e la crescita in panchina: “ Mi sto godendo una crescita enorme dell’allenatore. Arrivava da anni orientati alla formazione, non alla vittoria. Per mentalità e conoscenza dell’Inter è perfetto ora: sta imprimendo sempre di più la sua impronta e piace ai giocatori ”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

