Cafu avvisa l’Inter | La Roma può vincere lo scudetto E sulla favorita… 

Inter News 24 L’ex terzino brasiliano Cafu avvisa i nerazzurri sulla corsa scudetto, candidando la Roma. E sulla favorita si è espresso così. Cafu ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Roma e della lotta scudetto. ROMA – «La Roma viene spesso sottovalutata. E se si vanno a guardare i numeri, soprattutto quelli di questo 2025, ci si rende conto della forza e della continuità della squadra. È anche vero che la A è lunga e piena di insidie e questo vale per tutti. Però, com’è che si dice in Italia? Chi ben comincia è a metà dell’opera.» FAVORITA – «Non lo so, è difficile dirlo adesso. Sicuramente sarà una bella battaglia e stavolta non credo che sarà una corsa a due, lo scudetto se lo giocheranno fino alla fine più squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

