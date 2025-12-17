Rado avvisa l’Inter per la Supercoppa | Si può battere ecco come

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rino Rado, ex portiere del Bologna, ha lanciato un messaggio all’Inter in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. Con un tono di avvertimento, l’esperto ha analizzato le sfide e le strategie per poter superare l’avversario. Ecco le sue parole e i consigli per i nerazzurri in questa importante fase della competizione.

rado avvisa l8217inter per la supercoppa si pu242 battere ecco come

© Internews24.com - Rado avvisa l’Inter per la Supercoppa: «Si può battere, ecco come»

Inter News 24 Rino Rado, storico ex portiere del Bologna, ha avvisato l’Inter in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. Vediamo insieme le sue parole. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, lo storico portiere Rino Rado, indimenticato protagonista dell’ultimo scudetto emiliano del 1964, ha analizzato il delicato momento dei rossoblù. L’ex estremo difensore ottantaquattrenne ha commentato la recente sconfitta subita contro la Juventus, proiettandosi verso l’imminente scontro con l’Inter. Secondo Rado, la squadra guidata dal tecnico siciliano Vincenzo Italiano, noto per la sua filosofia offensiva, deve ritrovare compattezza per affrontare i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Bonny Inter, spunta un retroscena di calciomercato: quella big voleva l’attaccante francese. Ecco come i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza

Leggi anche: Ambrosini avvisa l’Inter: «Sommer sta perdendo sicurezza, ecco dov’è il problema»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Video INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.