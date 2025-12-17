Rado avvisa l’Inter per la Supercoppa | Si può battere ecco come

Rino Rado, ex portiere del Bologna, ha lanciato un messaggio all’Inter in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. Con un tono di avvertimento, l’esperto ha analizzato le sfide e le strategie per poter superare l’avversario. Ecco le sue parole e i consigli per i nerazzurri in questa importante fase della competizione.

© Internews24.com - Rado avvisa l'Inter per la Supercoppa: «Si può battere, ecco come» Inter News 24 Rino Rado, storico ex portiere del Bologna, ha avvisato l'Inter in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. Vediamo insieme le sue parole. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, lo storico portiere Rino Rado, indimenticato protagonista dell'ultimo scudetto emiliano del 1964, ha analizzato il delicato momento dei rossoblù. L'ex estremo difensore ottantaquattrenne ha commentato la recente sconfitta subita contro la Juventus, proiettandosi verso l'imminente scontro con l'Inter. Secondo Rado, la squadra guidata dal tecnico siciliano Vincenzo Italiano, noto per la sua filosofia offensiva, deve ritrovare compattezza per affrontare i nerazzurri.

