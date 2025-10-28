L’episodio di Monday Night Raw di ieri sera ha regalato un match intenso e imprevedibile tra Roxanne Perez e Nikki Bella, due atlete dal carattere esplosivo che non si sono risparmiate nemmeno per un istante. NIKKI BELLA HAS ARRIVED THIS NEW ATTIRE IS FIRE #WWERaw pic.twitter.comf2c07djzu2 — FADE (@FadeAwayMedia) October 28, 2025 Il match si apre con Perez che evita i primi attacchi di Nikki, rilassandosi con sicurezza contro le corde. Con un sorriso ironico, Roxanne tende la mano a Nikki, che esita un momento prima di schiaffarla via. Perez risponde immediatamente con uno schiaffo a sua volta, dando il via a un confronto infuocato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez domina Nikki Bella in un match infuocato