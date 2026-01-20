WWE | Rivelati i piani originali per SummerSlam e Survivor Series WarGames del 2025

Sono stati svelati i piani originali della WWE per SummerSlam e Survivor Series WarGames del 2025. Questi eventi rappresentano tappe importanti nel calendario della compagnia, con dettagli strategici e di storyline ancora da definire. L’interesse dei fan cresce in attesa di conoscere le novità che accompagneranno le prossime manifestazioni, mentre la WWE si prepara a offrire spettacoli all’altezza delle aspettative.

La seconda stagione di UNREAL è finalmente arrivata su Netflix, e con essa è arrivato l’interesse di molti fan riguardo ai piani della WWE per le ultime fasi del 2025. E sembra che l’episodio 4 contenga molti dettagli su ciò che era stato pianificato. Le inquadrature iniziali del quarto episodio di “Unreal” mostrano diverse lavagne bianche contenenti le linee guida dei piani della WWE per diversi show, tra cui SummerSlam, Survivor Series, episodi di “Raw” e gli speciali del Main Event di sabato sera. L’evento che probabilmente attirerà più interesse è una card preliminare per SummerSlam, che includeva CM Punk contro Gunther, Roman Reigns contro Bron Breakker, Seth Rollins contro Sami Zayn, Iyo Sky contro Naomi, Rhea Ripley contro Asuka, Jey Uso contro Rusev, Finn Balor, nei panni di The Demon, contro Dominik Mysterio, Bayley contro Becky Lynch e The Bellas contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

