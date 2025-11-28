Orario start WWE Survivor Series WarGames UK per il grande evento Netflix

L’attesa per l’evento WWE Survivor Series: WarGames 2025 è ormai agli sgoccioli, con uno degli allestimenti più ricchi di star della storia recente. L’ultima rotazione di questa annuale manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di wrestling, grazie a incontri di grande rilevanza e protagonisti di fama mondiale. Di seguito, si analizzano gli aspetti principali dell’evento, dalla data di trasmissione alle sfide più attese, offrendo un quadro completo delle previsioni e delle modalità di visione. quando si svolge WWE survivor series: WARGAMES 2025. Il grande evento si terrà sabato 29 novembre 2025, con trasmissione in diretta a partire dalla mezzanotte per gli spettatori nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

