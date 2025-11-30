RISULTATI | WWE Survivor Series | WarGames 2025
Survivor Series 2025: tutti i match della notte delle gabbie d’acciaio. WWE Survivor Series: WarGames 2025 si preannuncia come una delle serate più intense dell’anno, con i risultati che potrebbero ridefinire gli equilibri della federazione di Stamford. La card di questa notte prevede due brutali match WarGames, il formato più violento del wrestling dove due squadre si affrontano all’interno di due gabbie d’acciaio affiancate. Il main event vedrà alleanze inaspettate: Roman Reigns farà squadra con i campioni CM Punk e Cody Rhodes più gli Uso contro il team capitanato da Paul Heyman che include pezzi da novanta come Brock Lesnar, Drew McIntyre e Logan Paul. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
