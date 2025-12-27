Alcol alla guida violazione di Daspo e armi | 15 denunce nei controlli straordinari a Pisa

PISA – In occasione delle festivita? natalizie e di fine anno, il comando provinciale dei carabinieri di Pisa ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo su tutto il territorio. L’obiettivo e? garantire un sereno svolgimento delle festivita?, aumentando la presenza dell’Arma nei luoghi di maggiore aggregazione e lungo le principali arterie stradali. I servizi, che vedono l’impiego massiccio, in tutta la provincia, di pattuglie del Nucleo radiomobile e delle stazioni dei carabinieri, sono orientati in particolare alla prevenzione dei reati predatori e delle condotte di guida a rischio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Controlli nel fine settimana: denunce per alcol alla guida e possesso di droga

Leggi anche: Terni, controlli straordinari dei Carabinieri alla circolazione: due denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e droga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati - Sono il risultato dell’attività dei carabinieri in tutti i territori della provincia di Pisa sotto il coordinamento del comando ... lanazione.it

Macerata, dall’alcol ai calci e pugni in via Gramsci, per cinque giovani 14 locali pubblici vietati con il Daspo - La misura di prevenzione del cosiddetto Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso ai pubblici esercizi o di pubblico trattenimento, era stata richiesta dai carabinieri al questore Luigi Mangino ... corriereadriatico.it

Controlli nel weekend dei carabinieri, alla guida sotto effetto di alcol e droghe: 14 denunce - Durante i controlli i militari, oltre ad aver sorpreso diverse persone alla guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti hanno anche denunciato altri 4 soggetti per porto abusivo di armi od oggetti a ... quicosenza.it

Ad Albino nella notte un giovane di 25 anni, risultato positivo all’alcol test, alla guida di una Ford Puma ha perso il controllo del veicolo - facebook.com facebook