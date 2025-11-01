Controlli dei carabinieri a Petralia Sottana sette denunce per guida sotto l' effetto di alcol e droga

Palermotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di 7 persone denunciate alla Procura di termini Imerese il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana nell'ultimo fine settimana in occasione della manifestazione enogastronomica Sapori Madoniti d’autunno.Un gangitano di 22 anni e un sopranese di 21. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Controlli dei carabinieri a Petralia Sottana, sette denunce per guida sotto l’effetto di alcol e droga - E’ di 7 persone denunciate alla Procura di termini Imerese il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana nell’ultimo fine settimana in occasione della manife ... Scrive mondopalermo.it

Anziana raggirata col trucco del "finto maresciallo", denunciato 26enne catanese a Petralia Sottana - Un 26enne catanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Petralia Sottana per truffa aggravata ai danni di un'anziana. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Carabinieri Petralia Sottana