Votoms torna con Mamoru Oshii | dopo 43 anni arriva il primo vero rivale di Gundam

Dopo 43 anni, Votoms torna a far parlare di sé con la regia di Mamoru Oshii, segnando un ritorno importante nel genere mecha. Questo nuovo capitolo si presenta come il primo vero rivale di Gundam, offrendo una prospettiva diversa e ricca di novità. Nell’universo degli anime di robot, il confronto tra queste serie rappresenta un momento di interesse per gli appassionati e gli osservatori.

Nell'universo del mecha anime c'è un titano che domina i cieli da più di quarant'anni: Mobile Suit Gundam. Ma ora, in un clima industriale che riscopre i robot realistici e i conflitti politici, un contendente storico sta per rimettere l'armatura: Armored Trooper Votoms. Dopo oltre quattro decenni, Armored Trooper Votoms torna con un nuovo progetto diretto da Mamoru Oshii, il celebre regista di Ghost in the Shell, pprofittando dell'attuale rinascita del genere me con il rilancio di un franchise bellico che punta a competere con Gundam. Il ritorno di Votoms: quando un classico riemerge per sfidare un impero Per i fan del genere Real Robot, Votoms non è un nome qualunque: è la serie che, nel 1983, portò il mecha verso un realismo ancora più cupo rispetto a Gundam, enfatizzando strategie, logistica bellica, corpi speciali e conseguenze psicologiche della guerra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

