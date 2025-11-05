L' Uovo dell' Angelo | il trailer italiano ufficiale del film di Mamoru Oshii

5 nov 2025

Arriva in sala come uscita evento uno dei capolavori animati del maestro giapponese, nella versione restaurata in 4K presentata allo scorso Festival di Cannes. Ecco il trailer italiano ufficiale di L'Uovo dell'Angelo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

