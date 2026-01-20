Von der Leyen | L' indipendenza europea è imperativo strutturale

Durante il suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza strategica dell’indipendenza europea. La presidente della Commissione ha evidenziato come questa esigenza rappresenti un imperativo strutturale per rafforzare l’autonomia e la resilienza dell’Unione Europea, in un contesto globale in continua evoluzione. Le sue parole riflettono la volontà di consolidare un modello europeo più autonomo e sostenibile.

C'era grande attesa per il discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Forum economico mondiale di Davos. La leader dell'Unione ha ribadito che "l'indipendenza europea è un imperativo strutturale". Non è escluso che, vista la presenza di Trump nella località svizzera domani e giovedì, possa esservi un incontro con la leader Ue. Difficile, invece, visti i toni delle ultime dichiarazioni di Trump verso Macron, che il presidente Usa accetti l'invito del presidente francese di convocare a Parigi un vertice G7, prima del Consiglio europeo straordinario coi leader Ue.

