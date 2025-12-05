Milano ha sconfitto Cuneo nel posticipo della nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini si sono imposti in trasferta, dominando i primi due set e poi rialzando la testa nel quarto parziale, dopo essere stati sorpresi nella terza frazione. I ragazzi di coach Roberto Piazza sono tornati al successo dopo il ko rimediato domenica pomeriggio contro Trento al Forum e hanno infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite, issandosi al sesto posto in classifica generale, a una lunghezza da Civitanova e a due punti da Piacenza. Terza battuta d’arresto di fila per i piemontesi, che restano ottavi e sono in piena lotta per guadagnarsi la possibilità di disputare la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Milano espugna Cuneo e si rilancia in Superlega: Recine di qualità, Reggers sugli scudi