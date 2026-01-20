Volley a2 donne bella prova per le biancoblù Clai una vittoria in rimonta Hoogers e Malik sono super

Nel campionato di Serie A2 donne, la formazione biancoblù ha ottenuto una vittoria significativa in rimonta contro Fasano. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, grazie a prestazioni importanti di Hoogers e Malik. La squadra dimostra carattere e determinazione, consolidando il suo rendimento stagionale e mantenendo alte le aspettative per il prosieguo del campionato.

