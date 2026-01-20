Volley a2 donne bella prova per le biancoblù Clai una vittoria in rimonta Hoogers e Malik sono super
Nel campionato di Serie A2 donne, la formazione biancoblù ha ottenuto una vittoria significativa in rimonta contro Fasano. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, grazie a prestazioni importanti di Hoogers e Malik. La squadra dimostra carattere e determinazione, consolidando il suo rendimento stagionale e mantenendo alte le aspettative per il prosieguo del campionato.
FASANO 1 CLAI IMOLA 3 (25-18; 22-25; 22-25; 21-25) FASANO: Gazzerro, Provaroni 4, Del freo, Salinas 11, Negro, Pixner 2, Muzi 1, Piacentini 10, Vinciguerra, Korhonen 24, Soleti, Franceschini 5, Vittorio. All. Totero. CLAI IMOLA: Mastrilli, Hoogers 21, Schena, Cavalli 2, Salvatori 8, Novello 15, Vecchi 1, Malik 22, Gambini, Romano 3, Osana, Foresi 1, Busolini. All. Bendandi. Arbitri: Colucci e Traversa. La Clai vince in rimonta l'ultima partita della prima fase di questo campionato. Un match che ha valore solo per le statistiche di Lega, Fasano già certo di partecipare alla Poule Promozione, situazione inversa per le ragazze di Bendandi che ora dovranno cercare la permanenza in categoria giocando la Poule Retrocessione.
