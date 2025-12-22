NUVOLÌ ALTAFRATTE 3 CLAI IMOLA 0 (25-21; 25-10; 25-17) NUVOLI’ ALTAFRATTE: Bovo 10, Romanini, Fiorio 6, Bozzoli, Sposetti, Masetto, Maggipinto 10, Catania, Pedrolli 12, Hanle 8, Espsoito, Moroni, Stocco 9, Mazzon. All. Sinbaldi. CLAI IMOLA: Hoogers 5, Schena 1, Cavalli 1, Salvatori 5, Vecchi 1, Malik 11, Gambini, Romano 1, Osana, Foresi, Bulovic 2, Busolini 5. All. Bendandi. Arbitri: Galletti e De Luca Vidocheck: Miotto. La Clai continua a non fare punti, la squadra imolese ieri è stata battuta 3-0 sul campo del Nuvolì Altfratte, quella delle venete è una vittoria netta. Cavalli e compagni hanno giocato un buon primo set, facendo correre qualche rischio alle quotate avversarie, poi nei parziali successivi non c’è stata praticamente storia, soprattutto nel secondo quando le venete hanno lasciato a chi stava dall’altra parte della rete solamente 10 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: netta sconfitta in veneto. La Clai di Bendandi ci prova solo nel primo set. Non basta una super Malik contro Altafratte

