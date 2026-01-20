L’amministratore delegato di Netflix ha annunciato un impegno ambizioso: mantenere i film in sala per almeno 45 giorni, puntando a consolidare la posizione dell’azienda nel settore cinematografico. Questa strategia mira a rafforzare l’esperienza nelle sale e a distinguersi nel panorama dell’intrattenimento. In un mercato sempre più competitivo, l’attenzione alle uscite e alla durata delle proiezioni è diventata una priorità per Netflix e per l’industria cinematografica.

Non passa giorno che non si parli di Netflix. E dal quartier generale di Los Gatos, in California, ne saranno di certo contenti. Anche quando una celebre star come Matt Damon li prende parecchio in giro. Intanto aggiorniamo il capitolo acquisizione Warner, perché Netflix segna un punto eroico a proprio favore per bocca di Ted Sarandos. Il CEO del colosso dello streaming ha infatti affermato nei giorni scorsi che le uscite dei film in sala, eventualmente prodotte tra un anno dalla Warner, quindi probabilmente da Netflix, non correranno il rischio di rimanerci troppo poco. Intervistato dal prestigioso New York Times, Sarandos ha spiegato che non ha acquisito la Warner per distruggerla ma perché vuole essere “ re del box office ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio essere il re del box office. I film in sala per 45 giorni”, il giuramento dell’amministratore delegato di Netflix

“Lasceremo i film Warner in sala per 45 giorni” – il CEO di Netflix mette a tacere le polemicheIl CEO di Netflix ha annunciato che i film Warner resteranno in sala per 45 giorni, chiarendo le recenti polemiche.

Leggi anche: Warner Bros, Ted Sarandos rassicura: " Film in sala 45 giorni. Voglio vincere al botteghino", non distruggerlo

