Lasceremo i film Warner in sala per 45 giorni – il CEO di Netflix mette a tacere le polemiche

Il CEO di Netflix ha annunciato che i film Warner resteranno in sala per 45 giorni, chiarendo le recenti polemiche. Questa decisione evidenzia un nuovo approccio, che mira a valorizzare il cinema tradizionale senza competere in modo troppo aggressivo con le piattaforme di streaming. Un cambiamento che potrebbe influenzare le strategie di distribuzione e il rapporto tra cinema e streaming nel prossimo futuro.

Netflix non intende (più?) “seppellire” il cinema tradizionale di Warner Bros., ma anzi farlo fruttare. È questo il messaggio che Ted Sarandos, co-CEO del colosso dello streaming, ha voluto ribadire con forza alla stampa, chiarendo uno dei punti più controversi legati alla possibile maxi-acquisizione di Warner Bros. Discovery. Per la prima volta, Sarandos indica un dato preciso e simbolicamente rilevante: una finestra di 45 giorni di esclusiva in sala per i film Warner. Un segnale diretto a esercenti, operatori e creativi, in un momento in cui il rapporto tra streaming e sala resta uno dei temi più delicati dell’industria audiovisiva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Lasceremo i film Warner in sala per 45 giorni” – il CEO di Netflix mette a tacere le polemiche Leggi anche: “I film resteranno in sala” – il CEO di Netflix rassicura gli esercenti dopo l’acquisto di Warner (ma forse qualcosa cambierà) Leggi anche: Warner Bros, Ted Sarandos rassicura: " Film in sala 45 giorni. Voglio vincere al botteghino", non distruggerlo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Netflix-Warner Bros., i film in sala solo per 17 giorni? - Un mese fa il CEO di Netflix Ted Sarandos era intervenuto nel dibattito relativo all'acquisizione di Warner Bros. ciakmagazine.it

Netflix terrà i film Warner in sala solo tre settimane? L’indiscrezione che scuote Hollywood - , afferma di voler rispettare “finestre standard”, ma fonti indicano una preferenza per sole 17 giornate in sala. msn.com

