Warner Bros Ted Sarandos rassicura | Film in sala 45 giorni Voglio vincere al botteghino non distruggerlo

Ted Sarandos di Warner Bros. conferma che i film resteranno in sala per 45 giorni, sottolineando l'importanza delle sale cinematografiche. Il CEO intende rassicurare sul ruolo delle sale, evidenziando che l’obiettivo è il successo al botteghino, non la loro distruzione. Questa dichiarazione mira a chiarire le intenzioni dell’azienda rispetto alle recenti polemiche sull’accordo Netflix-Warner Bros. e sull’equilibrio tra cinema e piattaforme streaming.

Il CEO prova a spegnere le polemiche sull'operazione Netflix-Warner Bros.: le sale cinematografiche restano centrali, con una finestra esclusiva garantita. Ecco cosa ha detto. Netflix non vuole seppellire il cinema in sala, tutto il contrario. O almeno è quello che sostiene il CEO della piattaforma. Mentre il possibile maxi-accordo con Warner Bros. Discovery continua a far discutere Hollywood, Ted Sarandos chiarisce la posizione del colosso dello streaming: i film Warner continueranno a uscire al cinema, con una finestra esclusiva ben definita. Un messaggio diretto all'industria e agli esercenti, certo, ma anche al pubblico stesso in un momento di forte tensione come quello delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Warner Bros, Ted Sarandos rassicura: " Film in sala 45 giorni. Voglio vincere al botteghino", non distruggerlo Leggi anche: "Netflix continuerà a distribuire i film Warner al cinema": Ted Sarandos rassicura dopo l'acquisizione Leggi anche: Netflix non stroncherà il settore cinema Warner Bros, parola del CEO Ted Sarandos Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Warner Bros rifiuta Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix; WB Discovery, Netflix pronta a cambiare l’offerta proponendo solo contanti; Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata»; Warner Bros sceglie Netflix: rifiutata definitivamente la controfferta di Paramount. Warner Bros, Ted Sarandos rassicura: " Film in sala 45 giorni. Voglio vincere al botteghino", non distruggerlo - : le sale cinematografiche restano centrali, con una finestra esclusiva garantita. movieplayer.it

