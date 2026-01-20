Dopo l'aggressione mortale all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, si discute delle strategie per prevenire la violenza tra studenti. La proposta principale riguarda l’aumento del personale scolastico, ritenuto più efficace rispetto ai metal detector. Un intervento mirato a individuare tempestivamente i segnali di disagio e garantire ambienti più sicuri, senza ricorrere a strumenti eccessivi o invasivi.

Dopo l’aggressione avvenuta all’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia durante la quale uno studente 19enne ha perso la vita per mano di un compagno armato di coltello, si è acceso in tutta Italia il dibattito sulle misure di sicurezza nelle scuole. Nei giorni scorsi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha paventato la possibilità di installare – su richiesta delle scuole e in accordo con i prefetti – metal detector negli istituti considerati più a rischio. In parallelo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha illustrato le principali ipotesi contenute nella bozza del pacchetto sicurezza, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro la fine del mese, anticipando le tempistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza tra gli studenti: "No ai metal detector. Serve più personale per intercettare i problemi"

