Emergenza coltelli tra gli studenti metal detector davanti alle scuole di Napoli La guerra è di moda

A Napoli e La Spezia sono stati segnalati episodi preoccupanti di violenza tra studenti, con l’introduzione di metal detector nelle scuole napoletane. Recenti eventi hanno portato alla luce il problema della presenza di armi tra i giovani e l’aumento di comportamenti violenti, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza nelle scuole e prevenire tragedie simili.

Napoli – Seduti tra i banchi con un coltello nello zaino o infilato in tasca. La Spezia è sotto choc per l'omicidio tra i banchi: uno studente 18enne ha accoltellato a morte un compagno di classe appena 19enne, Youssef Abanoub (arresto cardiaco, milza perforata, operazione chirurgica d'emergenza, il decesso in ospedale). Ma è a Napoli che, da tempo, si sperimentano strategie per intervenire prima che sia troppo tardi, facendo i conti con una realtà sempre più allarmante. All' ingresso dell'istituto Morano del Parco Verde di Caivano, dove tre ragazzini sono stati sorpresi a scuola con i coltelli, il controllo agli zaini dei ragazzi operato dai carabinieri con il metal detector, 20 ottobre 2025 ANSA CIRO FUSCO La risposta è un mix di repressione e prevenzione: controlli con metal detector, unità cinofile all'esterno degli istituti, pattuglie agli ingressi durante gli orari di entrata.

